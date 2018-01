Ruim 300 ijsberen op twaalfde Bibberduik in Gent SI

28 januari 2018

17u56

Bron: Belga 0 Gent De opkomst voor de Bibberduik zondag in de Blaarmeersen in Gent was dit jaar groot. "Op voorhand waren zo'n 300 mensen ingeschreven, en op het moment zelf kwamen er nog bij. We schatten dat er zo'n 350 mensen in het water zijn gedoken", zei Peggy Verstraete van de Gentse sportdienst.

Na een stevige opwarming, die verplicht was, liepen de zwemmers voor enkele minuten het koude water in, op zoek naar een van de gele badeendjes die als souvenir verspreid werden. Veel ijsberen hadden kleurrijke of gekke badpakken en -jassen aangetrokken, waardoor carnaval niet ver weg leek.

Vorig jaar en in 2015 kon de Bibberduik niet doorgaan omdat door de aanhoudende vrieskoude de veiligheidsnormen niet gehaald werden. Het was de twaalfde editie van de Bibberduik, die telkens plaatsvindt in de Blaarmeersen. Op één uitzondering na: toen er werken waren, week de Bibberduik eenmalig uit naar het openluchtzwembad Neptunus in Wondelgem.

