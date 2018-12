Rugzakken toegelaten op nieuwjaarsvuurwerk “Al laat je hem beter thuis” Erik De Troyer

30 december 2018

17u22 0

Elk jaar komen duizenden mensen samen aan Portus Ganda voor het nieuwjaarsvuurwerk. De voorbije edities ging dat steevast gepaard met een aantal anti-terreurmaatregelen. Dit jaar is het dreigingsniveau gezakt van 3 naar 2. “Daardoor is er dit jaar in tegenstelling tot voorgaande jaren geen verbod op rugzakken”, legt Matto Langeraert van de Gentse politie uit. “Toch doen we een warme oproep om zo weinig mogelijk rugzakken mee te brengen naar het vuurwerk. Onze mensen zullen zowel in uniform als in burger aanwezig zijn. Wie zich verdacht gedraagt, kan nog steeds gecontroleerd worden.”

Voor wie zelf vuurwerk afsteekt, geldt er zoals elk jaar een deadline. Het is toegestaan tussen middernacht en 1 uur ‘s nachts. Wie vroeger of later vuurwerk afsteekt, kan een boete krijgen.