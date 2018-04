Rugzak gestolen 'voor de kick' 19 april 2018

"U ging lopen met die rugzak voor de kick? En? Was het een goeie kick?" Rechter Bruno Stockman was gisteren niet opgezet met de verklaring van een jonge Gentse dief voor de rechtbank. Samen met een kompaan haalde de jongeman een rugzak uit een leegstaande locker in zwembad Rozebroeken, in Sint-Amandsberg. Volgens het parket gingen ze aan de haal met een bankkaart, geld en een gsm. Een camera legde de diefstal vast. De procureur vorderde voor beiden vier maanden cel en 800 euro boete. De advocaat van het duo vraagt de gunst van de opschorting. (OSG)