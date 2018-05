Rudy Coddens gaat live op Facebook 16 mei 2018

Het zijn verkiezingen, en dus doet elke kandidaat zijn uiterste best om in de kijker te lopen. Kandidaat-burgemeester Rudy Coddens (sp.a) gaat de hippe toer op, en beantwoordt vragen via een Facebook-live. Wie wil, kan hem op zijn Facebookpagina via chat vragen doorsturen over het thema 'groene stad'. Op 23 mei, tussen 12.30 en 13.30 uur zal hij de vraagstellers opbellen via Facebook en hen te woord staan (VDS)