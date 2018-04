Rozemarijnstraat 'viert' tijdelijke rust met ontbijt YANNICK DE SPIEGELEIR

23 april 2018

Door de huidige werken raast het verkeer even niet door de Rozemarijnstraat in Gent. "Voor de eerste keer sinds de invoering van het circulatieplan en de bijhorende verdubbeling van het verkeer kunnen we onze ramen en deuren openzetten", klinkt het bij de buren. Om dat te vieren, organiseerden ze afgelopen weekend een ontbijt op straat. "Vroeger waren de Oude Houtlei, Annonciadenstraat, Papegaaistraat en Rozemarijnstraat woonstraten. Sinds het circulatieplan is het verkeer hier even druk als op de ring. Ook fietsen is, zeker voor de kinderen, onveiliger geworden. De geplande aanpassing van het circulatieplan, namelijk een extra uitvalsweg via de Peperstraat, zal niet genoeg impact hebben om de autostroom efficiënt aan te pakken en te verdelen. We hopen met deze ludieke actie op een vermindering van het autoverkeer en een gezondere luchtkwaliteit voor iedereen."