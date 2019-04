Rozebroeken: afbraak speeltuin en buitenzwembaden geëist Niet alleen buitenzone is een probleem, volledig complex is zonevreemd Sabine Van Damme & Erik De Troyer

02 april 2019

06u32 0 Gent Het probleem met Lago – of S&R Rozebroeken – is veel groter dan het oorspronkelijk leek. De buitenzone – terras, speeltuin en buitenzwembaden – is momenteel gesloten door geluidsoverlast. Maar in het vonnis wordt niet om maatregelen gevraagd, wel om de onmiddellijke afbraak van de volledige buitenzone. Bovendien blijkt het gehele complex zonevreemd te zijn.

De klachten over het lawaai van het zwembad, en dan meer specifiek van alle buitenactiviteiten van het zwembad, zijn afkomstig van één gezin. Dat woont niet – zoals eerder aangegeven – in de Kriekerijstraat, maar wel in de Bijlokestraat in Destelbergen. Het gezin in kwestie spande al 3 jaar geleden een proces in tegen de uitbaters van het sportcomplex, tegen de stad en tegen de eigenaar, S&R. Er wordt geklaagd over lawaai afkomstig van alle buitenactiviteiten van het zwembad, en dus meer bepaald van het buitenterras, van de buitenspeeltuin en van de buitenzwemzone.

De rechtbank heeft de klager nu gelijk gegeven in een heel opmerkelijk vonnis. Zo wordt niet geëist dat er maatregelen tegen het lawaai worden genomen, maar wel dat de hele buitenzone onmiddellijk – en ten laatste binnen 6 maanden – wordt afgebroken. In die buitenzone bevinden zich liefst 3 zwembaden, waarvan 2 ondiepe kinderspeelbaden. Dat de afbraak wordt geëist is heel drastisch. De partijen kunnen hiertegen wel nog beroep aantekenen. (lees verder onder de foto)

Zonevreemd

Maar nog opvallender is dat in het vonnis eigenlijk de hele wettelijkheid van de vergunning van het ganse Rozebroekencomplex op losse schroeven komt te staan. De rechter weet zijn ergernis over het dossier trouwens nauwelijks te verbergen, en ook dat is zelden vertoond. Zo luidt het in een passage letterlijk: “’Eens te meer nemen deze verweersters hun dromen voor werkelijkeid.” Eigenlijk staat in het vonnis dat het sport- en recreatiecomplex is gebouwd in een gebied dat in het BPA (bijzonder plan van aanleg) staat ingekleurd als parkgebied. En een groenzone, dat moet worden ingevuld met bomen, struiken en wegeltjes, niet met gebouwen. De volledige vergunning van het sportcomplex, zowel bouwvergunning als exploitatievergunning, is dus onwettig. Rozebroeken is zonevreemd.

Omdat de klagers nergens vragen dat het gehele complex zou worden gesloten of afgebroken, spreekt de rechter zich hier ook niet over uit. Maar theoretisch kan dat – alvast op basis van dit vonnis – wel gevraagd worden. Er kunnen dus prangende vragen gesteld worden over wat nu verder moet gebeuren met dit populaire sportcomplex.

De klager in kwestie wilde liever niet reageren.