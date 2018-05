Royal wedding op groot scherm 18 mei 2018

Leuk voor fans van het Britse koningshuis: het huwelijk van prins Harry en zijn Meghan zal op groot scherm worden uitgezonden in Gent. Dat gebeurt zaterdag in Nest, in de oude stadsbibliothee aan de Zuid. De deuren openen daar al om 11 uur en om 13 uur (12 uur Britse tijd) start de huwelijksceremonie. Het is niet verboden in feestelijke kledij naar Nest af te zakken. Er is een Facebookevent aangemaakt: Royal Wedding in Nest. (VDS)