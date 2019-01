Rouwregister voor Etienne Vermeersch in de Aula Erik De Troyer

25 januari 2019

De Ugent heeft een rouwregister geopend voor de overleden Ugent-prof en filosoof Etienne Vermeersch. Rector Rik Van de Walle was de eerste die het register ondertekende. “Etienne was een echte ‘Ugenter’ en ook een echte durver. Hij kon in een discussie mensen sterk steunen maar net zo goed sterk afbreken. Maar hij deed dat nooit zomaar, maar wel op basis van argumenten. Hij was een man van de rede, maar ook een heel emotioneel man. Dat blijkt ook uit de reacties van zijn vroegere studenten. Hij was tegelijk heel scherp én heel gevoelig.”

Ook burgemeester Mathias De Clercq tekende het rouwregister. “Ik heb mooie herinneringen aan hem. Ik herinner mij een nacht in Italië bij Guy Verhofstadt met veel wijn en diepe gesprekken. Hij was een prachtig man.”

Studenten, academisch personeel maar ook mensen van buiten de universiteit zijn welkom om het rouwregister te ondertekenen. Dat kan elke dag van 10 uur tot 17 uur. In de Aula van de Ugent in de Voldersstraat. Zondag is de Aula gesloten. Het rouwregister blijft zo lang als nodig beschikbaar ter ondertekening.