Rots In De Branding: Pol van 't Dreupelkot

Voor Paul 'Pol' Rysenaer was de afgelopen avond ongetwijfeld een opsteker. In de categorie 'Rots in de Branding' trok de iconische cafébaas aan het langste eind en zijn jenevers strandden op een vijfde plaats in de categorie 'Lokaal horeca product'.

In het najaar werd Pol in eerste aanleg nog veroordeeld tot een boete van 15.000 euro omdat hij tijdens de Gentse Feesten van 2016 jenever had geschonken aan minderjarigen. "Met die 100 euro die je hier vanavond wint, kan je een stuk van de boete betalen", grapte medepresentator Stefaan De Winter. "Die mens heeft geen nek meer van zo lang achter de toog te staan", klonk het ook nog spottend. Waarna De Winter en Matthys het voorhoofd kusten van de cafébaas. "Hij smaakt zelfs naar jenever!", stelden ze vast. Pol liet de grapjes niet aan zijn hart komen. "Op mijn leeftijd ben ik niet meer zo rap geëmotioneerd." Hij leek ook niet wakker te liggen van de veroordeling. "We zijn in beroep gegaan tegen die beslissing. Deze bekroning is mooi meegenomen. (YDS)