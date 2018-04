Rotonde voor bakfietsen? Nee, kunst 11 april 2018

02u39 0

"Wat is dàt nu weer?" Het is de meest gehoorde reactie op het Gentse Gouden Leeuwplein, waar een metalen, ronde constructie staat, met daarop rood-witte linten en vlaggen. Het zijn geen wegenwerken, het is geen rotonde voor bakfietsen, het is kunst, jawel. De organisatie Das Kunst pootte de basisconstructie neer, en elke woensdag- en zaterdagmiddag van de maand april kunnen jonge Gentenaars er aan de slag om het ding om te toveren tot échte kunst. Deelnemen is gratis.





(VDS)