Rosse buurt afficheert zelf spelregels KLANTEN MOETEN BUREN EN PROSTITUEES RESPECTEREN SABINE VAN DAMME

10 maart 2018

02u49 0 Gent In de rosse buurt hangt een opmerkelijke affiche met daarop 'Buurt van plezier, met respect voor de mensen van hier'. Daarnaast de gedragsregels, in drie talen. Initiatiefnemer 'Glastra vzw' wil de reputatie van de buurt verbeteren.

Het gaat niet zo goed met het Glazen Straatje. Sinds de politie er enkele jaren geleden grote kuis heeft gehouden zijn de Albanese pooiers en de Noord-Franse bendes dan wel grotendeels verdwenen, maar ook de klanten blijven tegenwoordig meer en meer weg. Dat heeft te maken met de camerabewaking in de rosse buurt, maar ook met de concurrentie van het internet.





Vrije ramen

Dus nemen de 'raamuitbaters' zelf het heft in handen. Ze hebben zich samen met enkele buurtbewoners georganiseerd in de vzw Glastra, om de reputatie van de buurt te verbeteren en de overlast tegen te gaan. Het is in de schoot van die organisatie dat het idee ontstond om ook affiches te hangen. "Eén van de raamuitbaters had twee vrije ramen langs de kant van de Brabantdam", vertelt Philippe, woordvoerder van Glastra. "Daar mag je geen meisjes zetten omdat de Brabantdam geen deel uitmaakt van de rosse buurt. En dus hebben we voor die twee ramen affiches ontworpen. We vragen daarmee aan onze klanten om het rustig te houden op straat, om afval in de vuilnisbak te werpen, en om zich als een gentleman te gedragen, ook bij de meisjes zelf. Het moet duidelijk zijn dat afdingen hier niet kan, dat de meisjes zelf bepalen wat ze wel en niet willen doen, tegen welke prijs en wat de grenzen zijn. De richtlijnen staan er op in Nederlands, Frans en Engels."





Sexy gids

Al die regels staan ook duidelijk op de website die de vzw heeft ontworpen, onder de naam www.pamela.gent. Die site presenteert zich als 'jouw sexy gids door het Glazen Straatje', en geeft effectief info over de bars en de meisjes, maar heeft ook een rubriek FAQ en wat de initiatiefnemers een 'educatief luik' noemen. Daarin staat ook duidelijk dat de meisjes géén drankjes serveren maar prostituees zijn. Er staat ook info over het statuut van de meisjes. "We moeten wel, er is heel veel concurrentie van het internet. Veel brave huismoeders en studentes prostitueren zich tegenwoordig thuis en bieden zich aan via het internet. En aangezien we tegen die internetprostitutie niet op kunnen, moeten we er maar aan meedoen. Het is ook meteen een soort service aan onze klanten."





Officieel is prostitutie in ons land niet verboden, maar reclame maken voor prostitutie is wél strafbaar. Daarom loopt er bij het parket een onderzoek naar de site www.pamela.gent. De kans dat die effectief verboden zou worden is klein, want het halve internet staat vol gelijkaardige sites.