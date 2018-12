Rookschade in restaurant na brand in afvalkamer Wouter Spillebeen

10 december 2018

17u51 1 Gent De brandweer is maandag rond 16.30 uur opgeroepen naar restaurant ’t Koningshuis Beef & Burgers in Oudburg in Gent, waar een brand wat rookschade heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk wanneer het restaurant weer open kan gaan.

In een kamertje aan de achterkant van het restaurant waar afval verzameld wordt, ontstond maandag plots brand. “Het was een vrij beperkte brand”, klinkt het bij de brandweer. “Het kamertje waar het afval bewaard wordt, liep rookschade op. De rook drong ook door tot de keuken, waar er ook wat beperkte schade is.

De eigenaar van het restaurant kwam meteen zelf onderzoeken hoe groot de schade was. “Het zal van de verzekering afhangen wanneer het restaurant weer open kan gaan”, aldus de brandweer. De eigenaar zelf kon niet reageren.