Rookontwikkeling op trein in panne 13 februari 2018

Door een elektrische panne in een stuurcabine was zondagnamiddag een tweetal uur een spoor versperd door een defecte trein aan het station van Gentbrugge. De trein reed van Gent Sint-Pieters naar Antwerpen-Centraal toen in de stuurcabine een elektrisch defect met rookontwikkeling ontstond. "De trein kwam tot stilstand aan het station van Gentbrugge, daar zijn de reizigers overgestapt op een andere trein", zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel. "Het defect vond plaats rond 17.51 uur. De trein werd rond 19.45 uur getakeld richting Merelbeke. Het spoorverkeer ondervond weinig hinder." (DJG)