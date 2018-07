Rookontwikkeling in studentenkot JURGEN EECKHOUT

19 juli 2018

12u11 0

De brandweer moest woensdagnacht rond 3.30 uur uitrukken voor een beginnende brand in de Hippolyte Metdepenningenstraat in Gent. Vanuit een studentenkot bleef het brandalarm de hele tijd weerklinken. Toen de brandweer ter plaatse kwam, ontwikkelde zich een dikke rookpluim die via een koepel een weg naar buiten zocht. De oorzaak bleek een pan te zijn die op het fornuis was achtergelaten. Op wat rookschade na bleef de schade beperkt.