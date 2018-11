Rookontwikkeling in oud Lousbergsgesticht Wouter Spillebeen

18 november 2018

20u41 0 Gent In het oude Lousbergsgesticht in aan de Ferdinand Lousbergskaai is zondagavond rond 18 uur even een kleine brand ontstaan.

Het vuur ontstond in een toilet en zorgde vooral voor rookontwikkeling. Niemand raakte gewond. Het is nog niet duidelijk of de brand accidenteel ontstond of aangestoken werd. De brandweer kreeg de brandhaard snel onder controle.