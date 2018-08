Rood-geel leger op Vrijdagmarkt 17 augustus 2018

Als er gisteren één plek was in Gent waar vrolijke horeca-uitbaters rondliepen, dan was het de Vrijdagmarkt. De supporters van het Poolse Jagiellonia Bialystok zakten rond de middag massaal af naar de terrassen om zich moed in te drinken met stevige pinten voor de match tegen AA Gent in de UEFA Cup. Van het centrum trokken de supporters om 17 uur te voet naar de Ghelamco Arena, een fikse wandeling die het rood-gele leger deugd zal gedaan hebben na een dag terrasjes. Hoewel er tijdens de heenmatch een paar incidenten waren tussen Poolse en Gentse supporters verliep alles gisteren vrij gemoedelijk. (EDG)