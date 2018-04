Romeinen hinderen aanleg begraafplaats HAGEN GEPLANT, BLOEMENWEIDE INGEZAAID, NU OPGRAVINGEN SABINE VAN DAMME

14 april 2018

02u36 0 Gent Gent heeft dit najaar nog geen natuurbegraafplaats, met dank aan de Romeinen. Archeologische opgravingen op de plek in Drongen legden restanten van een Romeinse hoeve bloot. Die moet nu eerst opgegraven worden.

Begraven is al lang niet meer wat het geweest is, en zelfs bij crematies zijn er trends. De ooit populaire columbaria, de honingraatstructuren waarin mensen asurnen van overleden plaatsten, worden nauwelijks nog gebruikt. Uitstrooien in de natuur, daar is vraag naar.





"Om aan die vraag te beantwoorden, waren we volop bezig met het inrichten van een natuurbegraafplaats in Drongen", zegt bevoegd schepen Sofie Bracke (Open Vld). "Dat terrein van 2 hectare groot paalt aan de bestaande begraafplaats (aan de Mariakerksesteenweg, red.). Daar komt een 'strooikouter', een soort van licht verwilderde weide, met wuivend gras vol bloemen, waarin de as dan kan worden uitgestrooid. Er kunnen ook biologisch afbreekbare urnen in volle grond begraven worden, of zelfs lichamen in een lijkwade. Die krijgen geen eigen plaatsaanduiding, maar de diensten houden uiteraard wel bij wat waar in de grond zit. De huidige en natuurbegraafplaats zullen ook verbonden worden, om een geheel te vormen."





"Er komt geen bos, maar wel enkele mooie kerselaars. Aan de inkom komt een soort gedenkmonument, de rest wordt afgeboord met hagen. Die hagen zijn al aangeplant, de bloemenweide was zelfs al ingezaaid. En toen kwam het archeologisch onderzoek. Een formaliteit, dachten wij. Tot de opgravingen restanten van een Romeinse hoeve uit de bronstijd bloot legden. Resultaat: de hele site moet deze zomer worden afgegraven en gezeefd, om alle sporen in kaart te brengen. En dat maakt dat er dit jaar dus geen natuurbegraafplaats meer komt. Het zal dus ook niet meer voor deze legislatuur zijn."





Voor haar opvolger worden nog meer plannen uitgetekend. "We denken ook aan twee begraafbossen in het Gentse", zegt Bracke. "Daar kunnen mensen na hun dood echt naar de natuur terugkeren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in een stuk Gentbrugse Meersen, dat we dan moeten verwerven. Daar kunnen ook urnen begraven worden, er bestaan zelfs exemplaren waar nadien een boom uit groeit. Het zou een mooie aanvulling zijn op het geboortebos. Ook het terrein van het crematorium van Lochristi kan nog uitgebreid worden . Ook op de bestaande begraafplaatsen kunnen we vrijgekomen ruimte, bijvoorbeeld waar lege columbaria worden weggehaald, inrichten als natuurbegraafplaats."