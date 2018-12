Roma van Tapuitstraat naar Meeuwstraat, maar ook daar moeten ze weg Sabine Van Damme

04 december 2018

12u22 0 Gent Het probleem met de Roma blijft aanslepen in Gent. De stad gedoogt een kamp met 56 Roma aan de Hurstweg, en wil met die groep aan de slag om hen te laten integreren. Maar meer dan die 56 mogen er niet komen. Een extra groep werd al weggestuurd en zit nu – deels – aan de Meeuwstraat. Ook daar moeten ze weg.

In de Roma-gemeenschap heerst nu een sfeer van ‘waarom zij wel, en wij niet’. In september besliste burgemeester Termont om een Romakamp in de struiken aan de Hurstweg, vlakbij de ArtCube en de binnenspeeltuin Pretland, te laten blijven. “Omdat het mensen zijn die al meer dan 10 jaar in en rond Gent leven”, klonk het toen. “We zijn het kat-en-muis-spel met opduiken en weer wegjagen beu, we geven hen een kans om te integreren.” De groep moet verplicht kinderen naar school sturen, Nederlands leren en werk zoeken. Ze kregen water en elektriciteit in hun kamp.

Maar al snel deinde het aantal bewoners uit tot meer dan 100. De stad greep in, de politie kwam ter plaatse. Wie kon aantonen al het langst ‘een band’ met Gent te hebben, onder meer door aanmeldingen bij het OCMW, mocht blijven. 56 mensen, de rest moest weg. Zij verhuisden een paar honderden meters, en richtten een kamp op aan het nieuwe bedrijventerrein aan de Tapuitstraat, tot grote ergernis van de bedrijven die zich daar al gevestigd hadden. Opnieuw werd de politie gestuurd, en de stad startte een juridische procedure op om de Roma van hun grond te verdrijven. Nog voor het zover kwam vertrok de groep weer. Een deel daarvan heeft nu een kamp gemaakt in het struikgewas op de hoek van de Meeuwstraat en de New Orleansstraat, aan de Lourdeshoek, vlakbij Meulesteebrug. Dat is een terrein van SoGent, en ook daar wordt de procedure opgestart om hen te verjagen. Het is slechts een deeltje van de groep van aan de Tapuitstraat dat nu aan de Meeuwstraat zit. Waar de rest naartoe is, blijft voorlopig een raadsel. En de kans dat de groep aan de Meeuwstraat blijft, is klein. Zaterdag al kregen ze de politie op bezoek, en de Roma vertrekken meestal vanzelf als ze voelen dat er echt problemen zitten aan te komen.

Op het kabinet van burgemeester Termont klinkt: “We hebben een proefproject opgestart met 56 Roma aan de Hurstweg, en we hopen dat dat slaagt. Meer mensen kunnen we er echt niet bij nemen. Dus Roma die opduiken op stadsgronden, zullen daar worden weggestuurd. Hoe het in de toekomst verder moet met die precaire woonvormen in Gent, daar moet het volgende bestuur over beslissen. Maar aan de Hurstweg mogen er geen extra mensen bij, dat is en blijft zo.”