Roma’s protesteren tegen racistische uitlatingen Bulgaarse minister Yannick De Spiegeleir

10 februari 2019

15u50 0 Gent Voor het jeugdcentrum Minus One verzamelden zondagnamiddag een vijftigtal migranten om te protesteren tegen racisme ten opzichte van Roma in Bulgarije. De actie verliep zonder incidenten.

“Begin dit jaar refereerde minister Karakachanov naar terminologie uit de Tweede Wereldoorlog door te zeggen dat het tijd is om de ‘zigeunervraag’ op te lossen. Een onaanvaardbare uitlating. Daarom vragen wij zijn ontslag”, zegt Toncho Tonchev. In Gent leven er naar schatting 20.000 Bulgaarse migranten. “Wij hopen ook dat Europa ingrijpt zodat de levensomstandigheden in Bulgarije voor onze mensen opnieuw verbeteren en we kunnen terugkeren”, aldus Tonchev. Het protest in Gent is al het vijfde op rij in Europa. Eerder waren er ook al acties in Tsjechië en Duitsland.