Roma mogen blijven als ze contract tekenen Kunnen van terrein gezet worden voor sluikstorten, overlast en onbetaalde rekeningen Erik De Troyer

12 november 2018

De stad Gent heeft een reglement klaar voor de groep Roma die sinds deze zomer een terrein van De Lijn aan de Galveston-site innemen. Het gaat om een hele reeks voorwaarden zoals het betalen van 100 euro voor water en elektriciteit, het huren van mobiele toiletten en het proper houden van het terrein. Indien ze zich daar niet aan houden kunnen ze alsnog weggestuurd worden.

Op de volgende gemeenteraad wordt het reglement gestemd. Sinds deze zomer hebben de Roma hun caravans geplaatst op een terrein op de hoek van de Buitensingel en de Hurststraat. Het is een groep die al meer dan tien jaar in het Gentse ronddwaalt. Ze gaan van terrein naar terrein en worden telkens weggejaagd. De stad wil de groep nu een kans geven om dat patroon te doorbreken door hen op het terrein te laten blijven tot 1 september 2019. Er werd wel meteen gesteld dat dat onder strikte voorwaarden zal gebeuren.

Vandaag is dat reglement klaar. Op het terrein is ruimte voor 56 mensen verdeeld over 16 caravans. De eerste regel is dat alle standplaatshouders de gebruiksovereenkomst moeten ondertekenen. Doen ze dat niet dan dienen ze het terrein te verlaten. Verder mag er niemand in een camionette of auto wonen, mogen geen barakken of tenten opgetrokken worden op het terrein en mogen er niet meer mensen in een caravan verblijven dan afgesproken.

Dixi

De stad verwacht ook een financiële bijdrage van de groep. Die is niet groot. De hele groep samen moet 100 euro per maand betalen voor het verbruik van water en elektriciteit. De stad betaalt zelf voor de aansluitingen. Op het terrein zijn ook vier Dixi-toiletten voorzien. De rekening daarvoor gaat eveneens naar de bewoners. Ook onderhoud aan de toiletten moeten ze zelf betalen indien nodig.

Verder mogen de bewoners geen omwonenden storen, bijvoorbeeld door het gebruik van luidruchtige motoren, radio’s en tv’s. Ook een open vuur of bbq is verboden op het terrein. Caravans mogen niet met petroleum of andere gevaarlijke brandstoffen verwarmd worden. Opslag van brandstoffen is er zelfs uitdrukkelijk verboden. Bovendien moet het terrein proper gehouden worden en moet afval gesorteerd worden en gedropt in containers. Dat moet gebeuren met officiële vuilniszakken van Ivago.

Oud Ijzer

Er is nog een hele lijst van verboden items op het terrein: zwerfvuil, oud ijzer, autowrakken, autobanden, afgedankte goederen van welke aard ook mogen er niet opgeslagen worden. Ook kleinvee en pluimvee zijn er verboden net als het kweken van groenten.

Wie niet voldoet aan de voorwaarden loopt het risico om van het terrein gestuurd te worden. De stad start een begeleidingstraject op. De bedoeling is om de kinderen naar school te sturen en de volwassenen op weg te helpen naar een vaste woonst en een inkomen. De overkomst gaat in vanaf 1 december.

Het terrein is eigendom van De Lijn en heeft vooralsnog het terrein niet vrijgegeven aan de stad. Maar volgens de woordvoerder van De Lijn wordt daar aan gewerkt en zal De Lijn binnenkort de overdracht tekenen.