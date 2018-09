Roma die al 10 jaar in Gent zwerven krijgen kans STAD GAAT GROEP BEGELEIDEN NAAR JOB EN REGULIERE WOONMARKT SABINE VAN DAMME

06 september 2018

02u36 0 Gent Een groep Roma die al ruim 10 jaar in en rond Gent zwerft, krijgt de kans om zich te integreren. Dat heeft het stadsbestuur beslist. "Ze mogen maximum een jaar blijven op het terrein van De Lijn in Wondelgem, waar ze nu staan. In die tijd moeten ze hun kinderen naar school sturen en werk vinden", zegt burgemeester Termont.

Met een 30-tal woonwagens staan de Roma in de buurt van de Galveston-site, half verstopt tussen de struiken daar. Het is de zoveelste keer dat ze opduiken in de Wondelgemse Meersen, vlakbij de Wiedauwkaai. Ze staan op het terrein waar ooit de nieuwe tramstelplaats Wissenhaege moet komen. En ze mogen er voorlopig blijven. Dixi-toilethokjes staan er al, de stad bekijkt of er ook stromend water kan worden voorzien.





"We zijn het spelletje beu waarbij wij hen wegjagen, waarna ze weer elders opduiken", zegt burgemeester Termont. "Dit gaat om enkele Romagezinnen die al ruim 10 jaar, misschien zelfs al 15 jaar in en rond Gent zwerven. Telkens duiken ze ergens op, en jagen wij ze weer weg, waarna ze weer elders een plek vinden, waar ze zo mogelijk nog meer overlast veroorzaken. Om dat patroon te doorbreken, hebben we besloten dat ze mogen blijven, maar er zijn uiteraard wel voorwaarden."





Uniek experiment

"De sociale diensten en politie brengen nu in kaart wie daar allemaal woont en welke gezinnen het zijn. Dan zal worden geëist dat ze hun kinderen naar school sturen, dat ze afvalzakken kopen en de boel proper houden. Samen met hen gaan we op zoek naar werk, dat ze niet mogen weigeren. Allemaal met de bedoeling hen te integreren en zo snel mogelijk in een woning te krijgen, in plaats van in die aftandse caravans. Wij zullen in ruil voorzien in stromend water. Het is een experiment, een uniek, maar wel een menselijk verhaal. Het is een soort contract dat we met die mensen afsluiten. We hopen dat het zo snel mogelijk effect heeft. Het zal wel moeten. Want wie weigert om mee te werken en dus te integreren, wordt wel verwijderd."





Geen nieuwe aantrekkingspool

Het experiment van de stad beperkt zich ook tot enkel deze groep. "Wie er nu staat, wordt in het project meegenomen", aldus nog Termont. "Er mag wel niemand meer bijkomen." Dat het mogelijk is, daar is Termont van overtuigd. "We hebben nog Roma in onze stad die wél geïntegreerd zijn na begeleiding, die gewoon in een huis wonen en waarvan de kinderen naar school gaan."





Waarom deze groep plots wel de kans krijgt om in Gent te blijven, is volgens Termont duidelijk. "We hebben geen andere keuze. Dit laten betijen en niet weten waar we ermee uitkomen is gewoon geen optie meer. Maar het is duidelijk dat het enkel om deze groep gaat, die al zo lang in Gent is. Dit mag zeker geen nieuwe aantrekkingspool worden voor andere Roma."