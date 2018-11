Roland (74) stelt nieuwe plaat voor in Minard Sabine Van Damme

22 november 2018

14u31 0 Gent Roland Van Campenhout oud? Nooit. De kwieke 74-jarige Gentenaar heeft zelfs een nieuwe plaat klaar. Hij stelt in april ‘Folksongs from a Non-Existing Land voor in de Minard. Tickets kan je nu al kopen.

De Gentse meester-gitarist en zanger Roland Van Campenhout is dus nog lang nie uitverteld. Op vrijdag 26 april geeft hij een inkijk in zijn eigen mysterieus, muzikaal landschap in Minard. Roland heeft diepe wortels in blues en folk, maar is eigenlijk iedere muziekstijl meester. Zelf noemt hij zijn muziek ‘Ethno Pop Folk’.

“Zijn nieuwste album ‘Folksongs from a Non-Existing Land’ zuigt je, van bij de allereerste noot, mee in een de duistere en magische wereld van diens maker: Roland Van Campenhout”, belooft de officiële aankondiging. “Je voelt de verwantschap met Ry Cooder’s legendarische soundtrack uit ‘Paris, Texas’ (Wim Wenders) alsook de gewaagdheid van Captain Beefheart, de grote singer-songwriter Tom Waits en de sjamaan Dr. John. Bij het maken van ‘Folksongs from a Non-Existing Land’ keerde Roland terug naar het oerlandschap in zichzelf. De trip door een onbestaande wildernis, een imaginaire wereld geeft een enorme voldoening, een shot aan eindeloze creativiteit.”

“De titel bevat veel humor ,’ lacht Roland, “aan de andere kant beschrijft het mijn muzikale evolutie. Klanken uit de folkmuziek, Bob Dylan, Woodie Guthrie of Joni Mitchell. Na decennia verkennen, de wereld rond, is het geen wonder dat mijn muziek continu verandert; je leert veel mensen kennen, vriendschappen worden gesmeed en daar durft al eens een jamsessie uit voortkomen. Mocht ik heel mijn leven hebben vastgehouden aan één sound zou dat een creatieve dooddoener zijn.”

De ticketverkoop is meteen gestart.