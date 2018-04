Rokende vuilnisbak zet studentenloft op stelten 20 april 2018

Een rokende vuilnisbak heeft woensdagnacht een studentenappartement in de Oosteeklostraat in Gent in rep en roer gezet. De brandweer kreeg immers als oproep een beginnende brand binnen en kwam dan ook massaal ter plaatse.





Uiteindelijk konden ze de rokende vuilnisbak naar buiten brengen en daar blussen. Het studentenkot bleef voor het over gespaard van schade. Gewonden vielen er niet.





(JEW)