Roemeen (23) riskeert één jaar cel en fikse boete voor prostitueren vriendin Jeroen Desmecht

17 december 2018

17u57 0 Gent Een 23-jarige man uit Roemenië is maandag voor de rechter verschenen omdat hij zijn vriendin zou hebben aangezet tot prostitutie. Toen de vrouw weigerde, sloot hij haar op in een hotelkamer. De man riskeert een celstraf van 1 jaar en een boete van 8000 euro.

De beschuldigde kwam zich maandagmiddag voor de correctionele rechtbank in Gent verantwoorden voor de feiten van deze zomer. Het slachtoffer stelde zich geen burgerlijke partij en was ook niet aanwezig. Volgens de vrouw had haar ex-vriend beloofd om samen een nieuw leven te starten in België. Hier aangekomen bleek hij andere intenties te hebben. Toen het slachtoffer weigerde om zichzelf te prostitueren, sloot de man haar op in een hotelkamer. Uiteindelijk wist ze met behulp van een vriendin de politie in te lichten.

Condooms en glijmiddel

De politie trof de vrouw aan in een hotelkamer in de buurt van Dampoort. In de kamer lagen ook een heleboel condooms en tubes met glijmiddel. De man zit ondertussen al een drietal maanden in voorhechtenis. Volgens de verdediging ging de vrouw initieel akkoord om zichzelf te prostitueren, maar heeft ze zich achteraf bedacht. Ze stellen dan ook dat de man haar niet heeft gedwongen.

Volgens het Openbaar Ministerie had de man al contact gelegd met mensen die gekend zijn in het prostitutiemilieu. Er zijn ook enkele bezwarende berichten aangetroffen op het gsm-toestel van de man. Uitspraak op 7 januari.