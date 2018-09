Rode strook met witte strepen... een fietspad 01 september 2018

Met voorsprong de gemakkelijkste. Een rode strook met witte strepen... is een fietspad. Zoals de naam meteen suggereert is dat een pad om op te fietsen. Dat kennen we allemaal. Auto's mogen er niet rijden, zelfs niet om een stilstaande auto rechts voorbij te steken.