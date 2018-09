Rode strook... fietssuggestiestrook (soms ook in het geel) 01 september 2018

Een rode strook zonder bijhorende witte strepen is een fietssuggestiestrook. De meeste zijn in het geel aangelegd, maar er bestaan er ook in het rood. Het is dus geen fietspad, maar suggereert enkel dat op die plek fietsers kunnen rijden. Met de wagen mag je op die strook rijden.