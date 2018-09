Rode strepen... een knip (meestal) 01 september 2018

Rode strepen in verschillende schakeringen kris-kras door erkaar? Dan denk je best twee keer na of je er met de wagen wel over kan. In bijna alle gevallen gaat het hier om de aanduiding van een zogenaamde 'knip'. Concreet mag je er enkel door met een vergunning uitgereikt door de stad. Om dat te controleren staat er een nummerplaat-camera aan die knips. Die zijn klein en onopvallend, dus goed uitkijken is de boodschap. Een verkeersbord geeft aan dat je er niet over mag met de wagen.





Rij je er toch door dan krijg je een boete van 55 euro in de bus. Dergelijke strepen vind je op zeven plekken in Gent. De Ottogracht, de Verlorenkost, het Hippoliet Lippensplein, het Koophandelsplein, de Kortedagsteeg, de Bargiebrug en de Sint-Pietersnieuwstraat. Die laatste is een uitzondering aangezien de straat wel is uitgerust als een knip, maar er niet echt één is. Er staat dus geen camera en auto's worden er niet geweerd. Maar de straat is wel autoluw gemaakt.