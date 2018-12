Rode Kruis eert record-donoren Erik De Troyer

01 december 2018

14u02 0

Het Gentse Rode Kruis zette vandaag haar donoren in de bloemetjes. Er zaten zelfs enkele recordhouders bij. Marnix Gruloos (68) zit al aan 244 donaties van bloedplaatjes. Dubravko Butina (63) heeft meer dan 200 keer plasma gegeven.

Marnix Gruloos uit Maarkedal komt om de veertien dagen naar het Rode Kruis in Gent. “Ik geef al bloed sinds mijn achttiende verjaardag. Mijn schoonbroer heeft mij toen meegenomen en ik ben dat steeds blijven doen. Intussen zit ik al aan 124 bloedgiften en 100 plasmagiften. Enkele jaren geleden heeft men ontdekt dat ik bijzonder bloed had met zeer goede bloedplaatjes. De technische kant ken ik niet maar ik heb me laten vertellen dat mijn bloedplaatjes gebruikt worden bij behandelingen in het Universitair Ziekenhuis van Leuven. Het geeft bijzonder veel voldoening. Intussen blijkt ook mijn zoon dezelfde bloedplaatjes te hebben. Hij gaat nu mee. Er zijn maar 14 mensen in Vlaanderen met ons type bloed blijkbaar. Ik hoop dat de leeftijdsgrens voor donaties snel verdwijnt. Die ligt nu op 71. Ik wil blijven doneren”, zegt hij.

Ook Dubrovka Betina (63) werd geëerd. Hij doneerde meer dan 200 keer plasma. “Voor mij is plasma geven een feestdag”, zegt de lichtjes excentrieke Serviër. “Het is bijna beter dan marihuana”, lacht hij. “Het is gewoon een geweldig gevoel om mensen te kunnen helpen. Dat alleen al geeft een mentale boost. Ik gaf al bloed toen ik nog in Servië woonde en ben dat hier ook meteen beginnen doen. Doneren is ook steeds een leuk moment. Die verpleegsters die bloed afnemen zijn plezante dames. Er wordt wat afgelachen.”