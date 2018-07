Rode Duivel-fans dragen tricolore gips SABINE VAN DAMME

05 juli 2018

16u11 0

Ook het Gentse ziekenhuis AZ Jan Palfijn is duidelijk supporter van de Rode Duivels. "Rood, zwart en andere kleuren hebben we standaard al voor wie een gips moet krijgen", zegt woordvoerder Steven De Baets. "Maar met de hype rond de Rode Duivels dacht de verpleging dat het wel leuk zou zijn om tricolore gipsen aan te bieden."





En dus kocht de dienst Orthopedie ook fluo-geel gipsverband. "Met succes, want ze vliegen de deur uit. We hebben zelfs al moeten bijbestellen", lacht De Baets.





Onder andere kleine Hazel (5) wandelt nu rond met een arm in de Belgische vlag. "Van de glijbaan gevallen op school", legt ze uit. "En ik moet dit zeker nog vier maanden aanhouden."





En eigenlijk is Hazel zelfs geen fan van voetbal. "Ik vond de kleurtjes gewoon mooi", besluit ze.