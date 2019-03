Roberto Martinez komt naar KDB-cup Erik De Troyer

14 maart 2019

16u59 0

Bondscoach Roberto Martinez zal te gast zijn op de 4de editie van KDB-cup in Drongen tijdens het laatste weekend van mei. Elk jaar nodigen de organisatoren van het jeugdvoetbaltoernooi een bekend gezicht uit. Vorig jaar was dat bijvoorbeeld Manchester City-trainer Pep Guardiola. Dit jaar is dus de Belgische bondscoach aan de beurt. Hij zal meteen de jeugdspelers onder andere Anderlecht, Club Brugge, KAA Gent en KRC Genk kunnen scouten maar ook internationale topploegen als FC Barcelona, Bayern München, Chelsea en Manchester City tekenen present. De online ticketverkoop voor het tornooi is intussen gestart op www.kdbcup.be.