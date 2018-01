Riooldekselbende voor rechter 25 januari 2018

02u47 0 Gent Een achtkoppige Roemeense dievenbende die eind april op erg brutale wijze ramkraken had gepleegd bij onder meer telecomwinkel Guy Van Tornhout in Sint-Denijs-Westrem stond gisteren voor de rechter terecht.

De Roemenen gebruikten een riooldeksel om de vitrine aan diggelen te slaan en zo de twee winkels leeg te roven. In de nacht van 29 op 30 april sloegen ze toe in de Tolpoortstraat in Deinze. In amper 30 seconden tijd gingen ze er met 10.000 euro aan nieuwe gsm's vandoor. De volgende nacht was de telecomwinkel van Guy Van Tornhout langs de Kortrijksesteenweg aan de beurt. Daar gingen ze even driest te werk. In Sint-Denijs-Westrem verdween zo'n 15.000 euro aan gsm's en iPads. De bende pleegde ook een ramkraak op een benzinestation in De Pinte en inbraken in Gavere, Temse, Asse en Ternat. Ook een vrouw werd langs de Scheldedijk in Destelbergen op zeer agressieve wijze overvallen.





Kraakpand

Uiteindelijk kon het grootste deel van de bende worden opgepakt in een kraakpand in Merelbeke. De politie trof er in juni elf mannen, twee vrouwen en een kind aan. Drie van de mannen probeerden nog te ontsnappen, maar werden kort nadien ingerekend. Uiteindelijk zaten sindsdien zes mannen in de cel. Twee anderen stuurden hun kat naar de rechtbank. De zaak werd gisteren uitgesteld naar 28 februari. Maar Guy Van Tornhout vertrok met goeie moed uit de rechtbank.





Opgelucht

"Ik voel me opgelucht. Ik ben blij dat ik nu eindelijk gezichten op die gangsters kan kleven. Eindelijk is er gerechtigheid." Van Tornhout weet waarover hij spreekt, want na die ramkraak in april volgde in het najaar nog een. Hierdoor staat de teller op maar liefst 15. "Die mannen zijn nog niet gevonden." Hij looft 2.000 euro uit voor de gouden tip. (JEW)