Rijverbod voor fuifnummer dat voor zoveelste keer met alcohol achter stuur zit Sam Ooghe

10 januari 2019

12u24 0 Gent Een jongeman uit het Gentse mag zo’n twee maand niet meer rijden, nadat hij al tegen zijn vijfde veroordeling aanliep bij de politierechtbank. Hij zat in Drongen onder invloed achter het stuur.

De chauffeur werd in oktober 2017 betrapt op een zondagochtend, na afloop van een nachtje feesten. Hij had zo’n negen glazen gedronken - te veel om achter het stuur plaats te nemen. De jongeman moest zich daarom verantwoorden voor de Gentse politierechtbank. “U moet op voorhand weten: ik ga drinken, dus ik anticipeer erop”, kreeg hij te horen van de procureur. “Niet: ik heb gedronken, hoe geraak ik nu naar huis? Om dan uw eigen wagen te nemen. Te veel is te veel. Kan u het echt niet laten?”

Het was al de vijfde afspraak in het gerechtsgebouw voor de man. Hij werd al viermaal veroordeeld, onder meer voor intoxicatie. Hij krijgt een boete van 1600 euro opgelegd, en mag één maand niet rijden. Door die straf treedt ook een vorig voorlopig rijverbod in werking, waardoor het totaal op bijna twee maanden komt. “De clementie van de rechtbank blijft niet duren”, aldus de politierechter.