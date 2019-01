Rijverbod en boete voor taxichauffeur die te snel rijdt en onder invloed van drugs achter stuur zit Beklaagde is intussen job kwijt na veroorzaken ongeval JDG

17 januari 2019

14u46 0 Gent Een taxichauffeur moest zich donderdag voor de politierechtbank in Gent verantwoorden voor het rijden onder invloed van drugs én voor overdreven snelheid. De man kreeg een boete van 2.000 euro, waarvan 1.600 euro effectief en drie maanden en 15 dagen rijverbod.

Bij een politiecontrole bleek dat de man onder invloed van cocaïne achter het stuur zat. Een twintigtal dagen later werd hij opnieuw gevat, toen voor overdreven snelheid. Ook dan werden sporen van cocaïne in zijn bloed aangetroffen.

De verdediging ontkent de feiten niet, maar vroeg om rekening te houden met de bewogen persoonlijke situatie van de man. “Mijn cliënt had een moeilijke relatiebreuk achter de rug. Ook financieel heeft hij het niet demakkelijk, zo zit hij sinds kort in collectieve schuldbemiddeling. Hij is zich ervan bewust dat hij op het verkeerde pad zat”, aldus de advocaat van de man.

In maart 2018 raakte de man zijn job als taxichauffeur kwijt nadat hij tijdens zijn diensturen een ongeval veroorzaakte, maar die zaak moet nog voorkomen. De rechter sprak donderdag een boete uit van 2.000 euro, waarvan 1.600 euro effectief. Daarbovenop heeft hij een rijverbod van drie maanden en 15 dagen aan zijn been. Hij moet ook opnieuw slagen voor alle examens.