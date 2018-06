Rijles eindigt met wagen tegen gevel 04 juni 2018

Hoe slecht kan een rijles lopen? Een jonge leerling-chauffeur belandde zondagnamiddag tijdens een rijles met haar vader in de gevel van een appartementsgebouw op de hoek van de Kapiteinstraat en de Wiedauwkaai. Ze kwam er met de schrik van af.





Marleen Cardon (66) was niet thuis toen de wagen zich in de keuken van haar appartement op het gelijkvloers boorde. "De bovenburen belden me op om te zeggen wat er gebeurd was", vertelt ze. Het grote raam naar de keuken op de hoek was volledig vernield en een stuk van de muur was losgekomen. De bestuurster van de wagen was al vertrokken toen Marleen terug kwam. "Ze was aan het leren rijden met haar vader en moet ergens van geschrokken zijn toen ze in de Wiedauwkaai reed in de richting van het centrum. Dan heeft ze op de verkeerde pedaal getrapt en is ze tegen de gevel geschoten. Ze was niet gewond en de auto reed nog, maar ik denk niet dat ze zelf nog gereden heeft. Ze zei tegen de brandweer dat ze nooit meer zou rijden, maar dat zal wel door de schok zijn."





De brandweer kwam ter plaatse om de schade af te dekken zodat het alvast niet binnen kan regenen in het appartement. "Een hele tijd geleden had ik al gevraagd om hier op de hoek een soort vangrail te plaatsen, want ik had al eens bijna prijs", gaat Marleen verder. "Toen vond de stad dat niet nodig, maar misschien veranderen ze nu van gedacht." (WSG/JEW)