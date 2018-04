Rijksarchief toont geschiedenis voornamen 18 april 2018

'Kiezen' is dit jaar het thema van de erfgoeddag op zondag 22 april. Ook het Rijksarchief in de Bagattenstraat stelt die dag zijn deuren open voor een intrigerende tentoonstelling rond voornamen. De archivarissen doken de omvangrijke collectie in. Het oudste stuk dateert van de negende eeuw. Wie de expo bezoekt, komt onder meer te weten dat Emma, tot op vandaag een populaire meisjesnaam, al in de twaalfde eeuw geliefd was bij ouders. En in de achttiende eeuw stootten de onderzoekers op een Gentse drieling die gedoopt werden als Melchior, Balthasar en Caspar, naar de Drie Koningen.





"Ook aan het fenomeen naamsverandering besteden we aandacht. Waarom kozen mensen in het verleden voor een andere voornaam? Dat was niet altijd met goede bedoelingen", zegt archivaris Annelies Somers.





Stamboom

Aangezien (voor)namen ook dé aanknopingspunten vormen voor stamboomonderzoek, besloot het Rijksarchief een tweede activiteit te koppelen aan Erfgoeddag.





"Via enkele sessies rond het stamboomforum kunnen bezoekers die dag ontdekken hoe ze via de voornamen van hun voorouders onderzoek kunnen doen naar hun familiegeschiedenis", legt Somers uit. Er zijn sessies gepland om 11 uur en om 15 uur. Meer informatie over het evenement via arch.be. (YDS)