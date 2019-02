Reuzenkraan voor ArcelorMittal op komst Sabine Van Damme

17u15 0 Gent In het sluizencomplex van Terneuzen is een schip met een opmerkelijke lading gepasseerd: een kraan van maar liefst 85 meter hoog. Er zijn 10 dagen nodig om de kraan voor te bereiden op het ontschepen, wat zelf nog eens twee dagen zal duren.

ArcelorMittal investeerde 13,3 miljoen euro in twee nieuwe ‘custom-made’ havenkranen, die het bedrijf op de komst van de nieuwe zeesluis in Terneuzen moeten voorbereiden. De grootste van beide kranen, met een maximale hoogte van maar liefst 85 meter, is nu in het Gentse havengebied toegekomen. De eerste kraan werd al in 2016 in dienst genomen, en dient om duwbakken met onder meer steenkool en ertsen te lossen.

De kraan die nu op komst is, is een grijperkraan. Die zal dienen om grondstoffen uit Capesize-zeeschepen te kunnen lossen. Dat zijn schepen met een laadvermogen van liefst 120.000 ton, die Gent pas zullen kunnen bereiken als de nieuwe, diepe zeesluis in Terneuzen operationeel zal zijn. Dat is vermoedelijk in 2022.

De nieuwe kraan heeft een hefvermogen van 50 ton, een bereik van 40 meter richting waterzijde, en een losvermogen van maar liefst 2.000 ton per uur. De kraan komt van de Italiaanse leverancier Danieli. Ontwerp en concept zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het ArcelorMittal-projectteam. Het gevaarte werd geconstrueerd in Vitoria (Spanje) en is samengebouwd en getest in de haven van Bilbao (nog steeds Spanje), waar ze midden februari op een ponton is geladen.

Dat de kraan nu het sluizencomplex van Terneuzen is gepasseerd, wil nog niet zeggen dat ze vandaag ook bij ArcelorMittal geraakt. Er is een tussenstop voorzien in het Kluizendok. Daar zal ze 10 dagen lang worden voorbereid om op de kade van ArcelorMittal te kunnen worden gelost. Dat lossen zelf zal ook nog eens twee dagen duren.