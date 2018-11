Reuzegrote spin in shoppingcenter Zuid vestigt aandacht op campagne rond partnergeweld Yannick De Spiegeleir

Of het nu van spinnen is of van hoogtes: iedereen is wel eens bang. Maar heel wat mensen zijn bang waar ze veilig zouden moeten zijn: thuis. Om de aandacht te vestigen op hun sensibiliseringscampagne rond partnergeweld stelden de organisaties Zijn, zij-kant en FOS zaterdag een reuzegrote spin op in shoppingcenter Zuid om bezoekers te confronteren met de vraag ‘Waar ben jij bang van?’. “Uit onderzoek blijkt dat sommige mensen nergens onveiliger zijn dan thuis: familiaal geweld is wereldwijd één van de voornaamste doodsoorzaken voor personen in de leeftijdscategorie van 15 tot 44 jaar. Ook vandaag (zaterdag, red.) deden enkele mensen ons hun verhaal. Niet verwonderlijk als je naar de cijfers in ons land kijkt: in België worden per jaar 1 op de 7 vrouwen en 1 op de 10 mannen slachtoffer van partnergeweld”, verduidelijkt Vera Claes, nationaal secretaris van zij-kant.