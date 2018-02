Resultaten BOB-campagne bekend 09 februari 2018

De winter BOB-campagne toonde in Gent twee gezichten. Globaal gezien scoorden de 11.000 bestuurders het beste rapport ooit, want slechts 238 bestuurders of zo'n 2,2 procent bliezen positief. Daarmee volgt de politiezone de nationale trend van 2,1 procent van de bestuurders. De politie stelde echter vast dat er vooral in weekend - en weeknachten een glaasje meer precies minder kwaad kon. Tijdens de weeknachten blies maar liefst 9 procent positief. Tijdens de week bedroeg dat aantal 4,5 procent. Nog opvallend: de politie nam van 59 bestuurders een speekseltest af. Die chauffeurs vertoonden uiterlijke tekenen van druggebruik. Bij de helft van hen, 30 bestuurders om precies te zijn, was die speekseltest wel degelijk positief. Zij moesten hun rijbewijs voor vijftien dagen afgeven. In totaal moesten 25 bestuurders hun rijbewijs voor vijftien dagen afgeven omdat ze meer bliezen dan 1,47 promille. Dat komt overeen met zeven pintjes. Die 55 chauffeurs zullen zich allen voor de politierechter moeten verantwoorden. (JEW)