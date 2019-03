Restaurantrecensie: ROOTS Sabine Van Damme

13 maart 2019

07u43 0 Gent Roots ligt verscholen in het Patershol, in de Vrouwebroerstraat. Het is een erg huiselijk restaurant, met een open keuken die bijna zo groot is als de zaal. In de zaal zijn amper 30 plaatsen, wat maakt dat het er per definitie gezellig is. Ook het terras oogt gezellig, maar daar zit voorlopig – gezien het typische maart-weer – niemand. Leuk detail: bestek vind je niet op tafel, dat zit in een lade aan elke tafel.

Chef Kim roerde in de potten van Volta, Publiek en Horseele, maar met Roots doet hij lekker zijn eigen zin. En dat is: back to the roots, met eerlijke, lokale producten, met een grote voorliefde voor groenten, en toegankelijk voor iedereen. Roots werkt met een lunch en een diner, al kan a la carte kiezen ’s avonds ook. De kaart wijzigt wekelijks. Wij zijn makkelijke mensen, en kiezen dus de gewone lunch (28€). Het extra voorgerecht met varkentspoot, witloof en dashi (10€) nemen we niet, ook extra kaas (11€) laten we voor wat het is.

We krijgen een heel leuke amuse in de vorm van een koekje, en het vers gebakken brood dat op tafel komt is nog warm. Het broodmandje wordt tijdens de lunch ook geregeld bijgevuld. Het voorgerecht komt snel. Eigenlijk zijn het drie voorgerechtjes die gelijktijdig worden neergezet, zonder aangewezen volgorden om ze te proeven. Dat past bij de ongedwongen sfeer. Er is een verrassende combinatie van spek, knolselder en dragon , een kommetje met een heel eigenwijze caesar salad, en een frisse mix van peterselie, hazelnoot en champignon. Op naar het hoofdgerecht. Dat is een plaatje van speenvarken met bloemkool. Er zit een pittig smaakje aan, een leuke prikkeling voor de smaakpappillen. De Sergio Hermansen van deze wereld zullen ongetwijfeld nog werkpuntjes opmerken aan de gerechten van Roots, maar als doorsnee restaurantbezoeker kan je hier alleen maar blij van worden. Al kan de keuze van het tafelgezelschap daar ook in meespelen natuurlijk. Wat intussen opvalt: in de open keuken heerst totaal geen stress. Het jonge topteam blijkt perfect op elkaar afgestemd, hun rust straalt af op de hele zaak. Zeiden we al dat het hier gezellig is?

We hebben nog een dessert tegoed, dat volgens de kaart bestaat uit peer, frangipane en yoghurt. Die yoghurt blijkt ijs dat naar karnemelk smaakt, en de frangipanes zijn heerlijke stukjes huisgemaakte cake. In Roots durven ze wel eens groenten in hun dessert verwerken, maar dat was nu dus niet het geval. Met bruiswater aan tafel en een koffie klokken we af op 69,50 euro. Een meer dan schappelijke prijs voor zoveel kwaliteit.

Roots,

Vrouwebroerstraat 5, 9000 Gent

09/320 67 73

www.rootsgent.be

Lunch: 28€

Open ’s middags en ’s avonds op weekdagen, niet op woensdagavond en niet in het weekend.

Onze score: eten: 9 - bediening: 9 – comfort: 8

****