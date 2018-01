Restaurant Volta wijzigt concept 02u37 0

Het bekende restaurant Volta, aan de Nieuwewandeling, slaat binnenkort een nieuwe weg in. Dat heeft zaakvoerder Peter Vyncke bekend gemaakt. Vyncke bereidt momenteel de opening voor van zijn nieuwe zaak in Merendree, The Barn. Als die zaak eind februari de deuren opent, zal Volta enkele weken de deuren sluiten om op 16 april met een nieuw concept van start te gaan. Muziek krijgt een belangrijke rol in het nieuwe Volta en de ellenlange menu's worden ingeruild voor diners à la carte. Volta zal vanaf dan ook open zijn van maandag tot vrijdag en niet meer op zaterdag. "Onze chef Davy De Pourcq neemt binnenkort afscheid. Hij wordt kok-aan-huis. We hebben de souschef van het Brusselse sterrenrestaurant Bon-Bon aangetrokken als opvolger", verduidelijkt Vyncke. "Davy zal ons wel nog helpen bij de opstart en het samenstellen van de kaart en hij blijft in de zomer achter het fornuis staan in de keuken van onze pop-up in de maïs." (YDS)