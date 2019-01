Restaurant Du Progres trakteert kansarmen uit Gentbrugge op feestmaal Sam Ooghe

15 januari 2019

17u22 0 Gent Zo’n vijftig minderbedeelden uit Gentbrugge en Ledeberg hebben deze middag genoten van een feestmaal in restaurant Du Progres op de Korenmarkt. Het is het tweede jaar op rij dat zaakvoerder Johan De Baets het etentje in samenwerking met Straightforward en Toontje vzw organiseert.

“Steak, meneer? Of liever onze kip?” Wat de bezoekers van Du Progres deze middag ook kozen, lekker was het sowieso. Speciaal voor kansarmoedewerking Toontje vzw, was de helft van het restaurant gereserveerd voor een vijftigtal mensen die het niet breed hebben. Ze werden allemaal getrakteerd op een volledig menu - net als vorig jaar, overigens.

Achter het feestmaal staan, naast uitbater De Baets, ook de jonge serviceclub Straightforward vzw, en Toontje vzw. Die laatste organisatie is werkzaam in de Sas-en Bassijnwijk in Gentbrugge, voor iedereen die in nood zit, of het nu materieel of sociaal is. Er zijn zo’n 55 vrijwilligers verbonden aan de vzw. “Elke dinsdagmiddag delen we voedselpakketten uit", zegt Cindy Vijncke. “256 per week. Maar deze dinsdag is het iets anders, met dank aan Du Progres en Johan De Baets. We willen hen uitdrukkelijk bedanken. De mensen die hier kunnen eten vandaag, zijn enorm dankbaar.”

Meer informatie over Toontje vzw en Straightforward vzw, de organisatie die als netwerkpartner en organisator werkt voor allerlei humanitaire verenigingen, vindt u hier en hier.