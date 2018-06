Renovatie al half jaar op dood spoor TWEEDE DRUKSTE STATION VAN BELGIË NOG WERF TOT 2027 ERIK DE TROYER

02 juni 2018

02u39 0 Gent Een half jaar nadat de werken aan het Sint-Pietersstation werden stilgelegd, is er nog geen aannemer gevonden. En dat voor een station dat nagenoeg even druk is als Brussel-Zuid en de stations van Antwerpen, Luik en Charleroi ver achter zich laat.

Elk jaar in oktober laat de regering het aantal reizigers in het station tellen. Dat gebeurt visueel, wat de foutenmarge kan doen toenemen. Uit de tellingen blijkt dat Gent het op één na drukste station van het land is. Er werden 56.314 reizigers geteld die dag. Daarmee zit Gent in de lift, want drie jaar geleden waren het er nog 2.000 minder. Gent zit zelfs in het vaarwater van Brussel-Zuid waar 58.461 reizigers geteld worden. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers die parlementslid Veli Yüksel (CD&V) bemachtigde bij federaal minister van Mobiliteit François Bellot.





Opmerkelijk is ook dat Gent het veel beter doet dan de andere grote stations. Antwerpen moet het stellen met 34.998 reizigers en Charleroi en Luik staan zelfs niet op de foto met respectievelijk 11.869 en 17.735 reizigers.





"Het station van onze stad kan mooie cijfers voorleggen", besluit Veli Yüksel. "Nu is de tijd aangebroken om vaart te zetten achter de werken die daar aan de gang zijn, want het gaat er zeer traag vooruit."





Aannemers te duur

De werken aan het station zijn inmiddels al van eind 2010 bezig. Tot nu toe zijn sporen 8 tot en met 12 afgewerkt. Het voorbije half jaar is er echter nauwelijks iets gebeurd op de werf. "We zijn nog steeds op zoek naar een aannemer", legt Gisèle Rogiest van project Gent Sint-Pieters uit. "We hebben vorig jaar een aanbesteding uitgeschreven voor een aannemer voor sporen 1 tot en met 7. De offertes die we binnen kregen, lagen echter veel te hoog. We gingen uit van de prijs van het eerste deel plus een zeker bedrag voor inflatie en gestegen kosten. Maar de offertes lagen werkelijk veel hoger dan geschat. Daarom loopt nu een onderhandelingsprocedure. We hebben geen aannemer en dus kunnen de werken niet beginnen."





Streefdoel voor de volledig afwerking van het Sint-Pietersstation is 2026 of 2027. Dat wil zeggen dat er zonder verdere vertragingen 17 jaar aan de vernieuwing zal gewerkt worden. Volgens de allereerste plannen zouden die werken 'maar' 10 jaar duren.





Maria-Hendrikaplein

De stad en de NMBS bekijken hoe het Maria-Hendrikaplein kan worden heringericht. "Op dat plein gebeurt er te veel door mekaar. We hebben contact gezocht met de buurtbewoners en kregen veel respons. Het is de bedoeling om in februari volgend jaar de mobiliteitsstudie klaar te hebben en een masterplan op te stellen",zegt Rogiest. "Die heraanleg van het plein staat los van de vernieuwing van het station en moet dus op kortere termijn gebeuren."