Relschoppers wilden AA Gent-Anderlecht volgen met toegangskaart van scheidsrechters: “Betrokken arbiters gestraft tot juli 2020” JDG

22 januari 2019

15u01 0 Gent De Utrechtse supporters die voor de wedstrijd van Gent tegen Anderlecht werden opgepakt, hebben minstens drie scheidsrechterskaarten ter beschikking gekregen. Dat zijn (gratis) toegangskaarten die enkel kunnen worden aangevraagd door erkende arbiters. Het is momenteel niet duidelijk of de scheidsrechters wisten voor wie hun kaartje bedoeld was. “De supporters die hun abonnement hebben uitgeleend, komen er met een waarschuwing vanaf”, zegt veiligheidsdirecteur Dirk Piens. “Maar de drie arbiters gaan tot juli 2020 hun ticket zélf moeten betalen als ze naar Gent willen kijken. Zij horen beter te weten.”

Zeventien leden van de harde kern van FC Utrecht werden zondagavond samen met een dertigtal buffalo-supporters opgepakt op weg naar de Ghelamco Arena. Een tramchauffeur had de politie verwittigd toen enkele Utrecht supporters het te bont hadden gemaakt op zijn toestel. “Er was een paneel boven de tramdeur losgekomen nadat enkele Utrecht supporters onstuimig begonnen te springen”, legt Bram Deceuninck van de Gentse sfeergroep Banlieue Gantoise uit. “We zijn al eens bij hun uitgenodigd, en dat verliep zonder problemen. Ook zondag kwam er niemand om ruzie te zoeken.” De politie nam geen risico en besloot om de hele groep, zowel Buffalo’s en Utrechtse supporters, te arresteren voor de aanvang van de wedstrijd.

Abonnementen en toegangskaarten voor scheidsrechters

De sfeergroepen hadden via allerlei kanalen abonnementen ingezameld voor de Nederlanders. Duidelijk niet naar de zin van KAA Gent. “We hadden al een tijdje door dat er abonnementen geronseld werden”, zegt Dirk Piens. “We zijn daar in het algemeen flexibel in: als iemand zelf niet kan, is er niets mis mee dat hij zijn plaats aan een goede vriend of collega afstaat. Maar het is niet de bedoeling dat de harde kern van FC Utrecht zonder medeweten van ons in de tribunes zit.”

Het incident krijgt dan ook nog staartje voor drie arbiters uit de lagere niveaus. Behalve abonnementen, blijkt nu dat er voor de Nederlanders ook drie scheidsrechterskaarten in omloop waren. Dat zijn (gratis) toegangstickets die erkende arbiters kunnen aanvragen als ze een match willen bijwonen. “Het gaat om drie mannen uit het Gentse. Ze fluiten niet voor KAA Gent, maar ik ken ze alle drie wel persoonlijk”, weet Dirk Piens. “Ze hebben een voorbeeldfunctie in het voetbal en zouden beter moeten weten.”

Het is momenteel nog niet duidelijk of de drie heren in kwestie op de hoogte waren voor wie hun ticket effectief bedoeld was. “Twee van de drie mannen hebben we ondertussen gehoord. We gaan nu verder onderzoeken hoe de vork juist in de steel zit.”

Bij de Koninklijke Belgische voetbalbond laten ze weten dat het doorverkopen of weggeven van zo’n kaarten een inbreuk is tegen de voetbalwet, en dus strafrechtelijk vervolgd kan worden. Maar zo’n vaart zal het waarschijnlijk niet lopen. “De club zal het incident intern oplossen. De betrokken arbiters mogen alvast tot juli 2020 geen scheidsrechterskaarten meer aanvragen. Als ze de Buffalo’s in actie willen zien, gaan ze dus zelf een kaartje moeten kopen. We gaan bovendien duidelijker communiceren naar arbiters die een scheidsrechterskaart aanvragen. Blijkbaar is het voor sommigen nog niet voldoende duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.”

De supporters die zondag hun abonnementen hebben uitgeleend, komen er met een waarschuwing vanaf. “Als club kunnen we niet zomaar mensen hun identiteit controleren. Dat zou te veel tijd in beslag nemen. Het lijkt ons dan ook beter op een duidelijke preventieve boodschap te sturen. Het clubbestuur zal binnenkort samenzitten met de sfeergroepen om de de situatie te bespreken.”