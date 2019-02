Rekruteringsfilmpje moet de eigenheid van de Gentse flikken in de verf zetten: “Politie liet zich makkelijk regisseren Wouter Spillebeen

12 februari 2019

18u12 0 Gent “We wilden tonen dat elke dienst binnen het korps belangrijk is” zegt de Gentse politie over het filmpje dat ze vorige week lanceerden in het kader van hun rekruteringscampagne ‘100% flik’. Het flitsende filmpje waarin de flikken een gewapende gijzeling afhandelen krijgt heel wat positieve reacties. “We hebben het geheel bewust een Amerikaans gevoel gegeven”, weet Karen Veeckman die de campagne mee uitdacht.

Andere politiezones werkten in het verleden al met video’s om nieuw talent te rekruteren, maar de aanpak van de Gentse politie is uniek. Hun nieuwste rekruteringsvideo toont in ware Hollywoodstijl hoe de verschillende diensten van de politiezone samenwerken om een jonge vrouw te redden die in haar woning met een mes bedreigd wordt door haar vriend, die onder invloed is van drugs. “We hebben gezocht naar een situatie waarbij zo veel mogelijk verschillende diensten in beeld komen”, vertelt Karen Veeckman. Zij is projectmanager bij Fantastic, het Gentse Employer Brand Agency dat de rekruteringscampagne voor de flikken uitwerkt.

“Dat Amerikaans gevoel hebben we er bewust in gestoken”, gaat ze verder. “Het komt fijn uit dat series zoals De Dag nu leven bij het publiek. Ons filmpje past erbij.” Het scenario bedacht ze samen met de politie. “Zij gaven bijvoorbeeld aan welke diensten op welk moment in actie komen. Zo konden we het filmpje zo realistisch mogelijk maken.”

Hollywoodproductie voor een kleiner budget

“Authenticiteit is een belangrijke factor in de video”, volgens politiewoordvoerder Matto Langeraert. Zo wordt elke politiemedewerker vertolkt door een echte politieman of -vrouw. “De situatie in het filmpje is realistisch, maar misschien een beetje opgesmukt”, verduidelijkt hij. “Papierwerk moet bijvoorbeeld ook gebeuren, maar het komt niet echt goed over op film als er gewoon iemand zit te schrijven. We willen vooral mensen triggeren en aanspreken en daar is dit filmpje perfect voor. We merken dan ook dat er zowel van jonge als oudere mensen heel positieve reacties komen.”

De politiemedewerkers lieten zich tijdens het acteren makkelijk regisseren, verzekert Veeckman: “Het hele filmpje is in één dag gedraaid in een heel strak schema. Het was erg koud en we hadden geen verwarming in het pand waar de opname gebeurde, maar alles verliep vlot. Ik weet uit ervaring dat het niet altijd zo makkelijk gaat.” “De politiemedewerkers die bijvoorbeeld binnen gingen in het gebouw hebben dat eigenlijk gedaan zoals het hen werd aangeleerd. Dus daar was niet veel regie voor nodig”, weet Langeraert.

Het resultaat ziet er dan wel uit als een Hollywoodproductie, maar het budget was zeker niet even groot. “We zijn creatief te werk moeten gaan om binnen dat budget te blijven”, geeft Veeckman toe. Zo speelde ze zelf een figurantenrol en moest de geluidsman bij de opnames even de rol van journalist spelen. “Sommige mensen die in de sector zitten, hebben me al aangesproken”, vertelt Langeraert. “Ze denken dat we een enorm bedrag tegen het filmpje aan hebben gegooid. Ik heb geantwoord dat ze het niet zouden geloven als ze het hoorden. Dat is eigenlijk een grote pluim op de hoed van Fantastic en Het Peloton, het Gentse productiehuis waarmee we samenwerkten.”

Infoavond

Fantastic werkte ook al samen met de Antwerpse politie. Daar is voorlopig nog geen dergelijk filmpje gemaakt. “De identiteit van de Gentse politiezone is dan ook helemaal anders”, aldus Veeckman. “De eigenheid van de Gentse flikken staat centraal in de campagne. Die moet zo veel mogelijk naar voren komen, want sommige mensen zullen zich er perfect thuis bij voelen en anderen zullen net liever in een kleinere zone aan de slag gaan.” “De kerntaken zijn overal dezelfde, maar in een grote zone als Gent is er meer te doen”, vult Langeraert aan. “Wij hebben bijvoorbeeld motards, draken, een grote wijkdienst en een recherche, een eigen transmissiedienst…, wat werken bij de Gentse politie anders maakt dan in een kleine zone.”

Op 19 maart organiseert de politie een infoavond met demonstraties, een jobbeurs en een mogelijkheid voor politiemedewerkers in spe om computertesten af te leggen. Bezoek de website www.honderdprocentflik.be voor meer informatie.