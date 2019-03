Rekenhof buigt zich over Gent Sint-Pieters: geen 58 miljoen maar 85 miljoen gekost Renovatie van station is al meer dan 2.000 werkdagen aan de gang Erik De Troyer

27 maart 2019

18u30 0 Gent De eerste fase van het vernieuwde Sint-Pietersstation kostte 85 miljoen euro in plaats van de voorziene 58,5 miljoen. Een meerkost van 26,5 miljoen euro dus. “En er moet nog een eindfactuur volgen dus dat bedrag kan nog oplopen”, zegt Veli Yüksel (onafhankelijk/Open VLD). Het rekenhof zal nu een audit uitvoeren naar de vertragingen en de hoog uitgevallen facturen.

Ech vlot loopt het niet voor het station Gent Sint-Pieters. We zijn intussen bijna 15 jaar na het tekenen van de eerste samenwerkingsovereenkomst. Volgens die oorspronkelijke planning zou het station er vandaag al moeten staan. De huidige geschatte einddatum is nu eind 2026...en dat lijkt dan nog een optimistische inschatting. Er is namelijk nog geen aannemer gevonden voor deel twee van de werf. Bovendien zijn recent de plannen aangepast waardoor deel twee een light-versie wordt van de oorspronkelijke plannen, dus zonder volledige overkapping van de perrons.

Het zijn de Gentse federale parlementsleden die aan één zeel trekken voor Gent Sint-Pieters. Veli Yüksel, Karin Temmerman (sp.a), Evita Willaert (Groen) en Peter Dedecker (N-VA) dienden samen de resolutie in om het dossier Gent Sint-Pieters te laten uitspitten door het Rekenhof.

“Dat er bij overheidsopdrachten al eens duurdere facturen in de bus vallen is niet ongewoon. Meestal verwachten we ons dan aan maximaal 10% meer dan geschat. Maar in dit geval spreken we over 40% meer. Dat is zeer ongewoon en het geeft aan dat hier heel wat is misgelopen”, aldus Veli Yüksel.

Op de resultaten van de audit is het nog even wachten. “Die zullen we pas in de volgende legislatuur kennen. Het is belangrijk dat er op die manier antwoorden komen op vragen van buurtbewoners en pendelaars,” aldus Yüksel. “Het zal aan de volgende meerderheid én aan de parlementsleden zijn om het project in de goede richting bij te sturen en zo het project weer op de rails te krijgen. Ik hoop dat de volgende regeringen ook lering trekken uit deze casus voor toekomstige grote projecten. Het gaat hier immers over miljoenen belastinggeld.”

Met 56.314 opstappende reizigers is het station Gent Sint-Pieters het Vlaams station met het grootste aantal reizigers en het vierde grootste station van het land. Opvallend het station werd meer dan 100 jaar geleden in een sneltempo gerealiseerd, 410 werkdagen in totaal. Dat waren er 190 minder dan gepland. Voor de huidige renovatie zit het wel even anders. Er zijn sinds de start op 8 november 2010 al 2.000 werkdagen voorbij en dat zullen er waarschijnlijk meer dan 4.000 worden vooraleer heel de renovatie achter de rug is.