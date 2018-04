Reisbureau voor beperkt budget 10 april 2018

In de Welzijnsknoop is er voortaan een reisbureau voor mensen met een beperkt budget. 'Rap op Stap', heet het, en het wordt uitgebaat door vrijwilligers en mensen van de Dienst Toerisme. Exotische reizen zal je er niet vinden, maar wel leuke uitstappen in eigen stad of land, tot vakanties met kortingen toe. Ook sport- en cultuuractiviteiten zitten in het aanbod. Binnenkort zullen er op 52 locaties in 29 verschillende gemeenten en steden in Oost-Vlaanderen Rap op Stapkantoren te vinden zijn. Het provinciebestuur werkt daarvoor nauw samen met het Steunpunt Vakantieparticipatie. (VDS)