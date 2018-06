Reigerparkje is gered 21 juni 2018

Het overwoekerd stuk verborgen groen in de stationsbuurt is gered. Dat bevestigt Rudy Coddens, bevoegd voor openbaar groen, aan Bram Van Braeckevelt. "Er is een akkoord tussen Vlaanderen en Gent om het park aan Ganzendries te verwerven", zegt hij. "We nemen de site ook mee op in het voorontwerp van het Ruimtelijk UitvoeringsPlan Groen, waarmee het toekomstige parkje definitief beschermd wordt als groengebied. De bewoners zullen betrokken worden bij de inrichting ervan."





Het stukje groen is 0,25 hectare groot en een restant van een oud hoeveterrein. Ooit heette het Peerdekerkhof, en het behoorde bij het kasteel Hof ter Mere. De paarden van de politie verbleven er en werden er begraven. Het Reigerpark, zoals het zal gaan heten, ligt verscholen tussen de Ganzendries, de Reigerstraat, Hof ter Mere en de Goudenregenstraat. (VDS)