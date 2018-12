Regus stelt coworkingplekken gratis open voor studenten Yannick De Spiegeleir

10 december 2018

16u39 0

In het Regus Gent Zuiderpoort center kunnen studenten vanaf deze week tot en met 31 januari gratis komen studeren.

Op vertoon van hun studentenkaart, kunnen ze er alle weekdagen tussen 8.30 en 18 uur terecht. Niet onbelangrijk: er is gratis koffie, water, thee én wifi. “Een creatieve en originele werkplek stimuleert het brein. Met dit initiatief willen we studenten steunen tijdens de blok, door hen te laten studeren op één van onze werkpleklocaties. Anderzijds willen we deze ‘coworkers van morgen’ laten kennismaken met onze flexibele werkplekken”, zegt William Willems, algemeen rirecteur van Regus België.

Het aanbod is geldig zolang er beschikbare werkplekken zijn. De locatie bevindt zich op de eerste en negende verdieping van een gebouw op de Gaston Crommenlaan 4 in Ledeberg.