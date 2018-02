Regenbui? Schuilen in stijl met verlichte paraplu 02 februari 2018

In tegenstelling tot de openingsavond hadden de bezoekers van de tweede dag van het Lichtfestival gisterenavond minder geluk met de weersomstandigheden. De hele avond traden regenbuien op als spelbreker. Dat hield de massa niet tegen om het kilometerslange parcours af te wandelen door de stad. Sommige bezoekers kwamen met een originele oplossing op de proppen: een met kerstlichtjes versierde paraplu. Zo bleven ze helemaal in de sfeer van een regenachtige Lichtfestivalavond. Voor vanavond voorspelt het KMI op zijn website mogelijk zelfs smeltende sneeuw. We zijn nu al benieuwd hoe bezoekers zich daar creatief tegen gaan wapenen. (YDS)