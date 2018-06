Regenboogpriester gaat met pensioen MARCEL DE MEYER (76) ZETTE KERK MEERMAALS OPEN VOOR VLUCHTELINGEN ERIK DE TROYER & SABINE VAN DAMME

25 juni 2018

02u26 0 Gent Pastoor Marcel De Meyer hield zondag zijn laatste mis in de kerk in de Forelstraat. Hij gaat op 76-jarige leeftijd met pensioen. De pastoor raakte bekend omdat hij meermaals zijn kerk open zette voor vluchtelingen. "In totaal hebben hier meer dan 3.900 gezinnen op de vlucht gelogeerd", zegt hij.

"Ik had een beetje een late roeping", zegt de pastoor. "Ik was de eerste uit mijn familie die kon studeren. Ik werd wiskundige en ik was voorbestemd om ingenieur te worden. Maar dat lag me toch niet. Ik droomde van iets heel anders. Op missie gaan naar Latijns-Amerika. Ik ben dus priester geworden, maar dan wel dichter bij huis. Eerst als onderpastoor in Zwijnaarde, daarna als pastoor op de Brugse Poort. Ik leerde er veel Turkse en Marokkaanse Gentenaars kennen. Toen ik in 1992 naar de Forelstraat verhuisde, kwamen er heel wat vluchtelingen aan in Gent. Die hebben mijn leven hier bepaald. Ze kwamen naar de misvieringen, maar vonden die toch maar saai. Binnen de kortste keren had ik een Afrikaans koor in mijn dienst. Een paar jaar later kwam daar nog een Filippijns koor bij en zelfs nog een tweede Afrikaans koor." Dat zorgde op zijn zachts gezegd voor opmerkelijke misvieringen met gospel, conga's en veel beweging en gezang, maar met een blanke priester in het midden met het verschil dat hij op zijn kazuifel de regenboogkleuren droeg, een verwijzing naar de diverse afkomsten van zijn kerkgangers. Na de dienst wordt er ook gratis gegeten en ook daklozen mogen er aanschuiven.





Diagnose kanker

In 2006 haalde de pastoor nog het nationale nieuws toen hij zijn kerk openzette voor vluchtelingen. Zes maanden lang werd zijn kerk bezet door sans-papiers. "Het waren mensen van alle origines. Makkelijk was dat niet altijd. De kerk lag toen vol. In de loop van de jaren hebben hier zo'n 3.900 gezinnen onderdak gekregen - vaak ook eenpersoonsgezinnen hoor.





Zondag nam hij afscheid van de parochie. "Eigenlijk had ik al enkele jaren gepensioneerd moeten zijn. Maar omdat mijn opvolger een ongeluk had in Afrika, moest ik nog wat langer aanblijven", zegt Marcel. "Recent heb ik de diagnose kanker gekregen. Ik heb een kwaadaardig gezwel op één van mijn nieren. Ik sta dus voor een zwaar herstel en ik moet hopen dat er niet nog meer zaken ontdekt worden. Binnenkort wordt ik geopereerd."





Binnenkort verlaat Marcel ook Gent. "Ik ga in Moeskroen wonen bij mijn pleeggezin. Een ex-voetballer waar ik destijds voogd van was, heeft een kangoeroewoning gebouwd en ik mag bij hem en zijn gezin gaan wonen."





Pastoor Marcel wordt vervangen door pastoor Guillaume. Hij wordt de eerste Gentse pastoor met Afrikaanse roots. In september wordt hij ingehuldigd.